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Нож для томатов «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 130мм - фото 1

Нож для томатов «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 130мм

Артикул: CH-058-583
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина130 мм
  • Вес0.140 кг
  • Цветчерный

Отзывы

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