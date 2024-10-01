Товар в корзине. Перейти
Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая - фото 1

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-560
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож кухонный универсальный металл, пластик
Фотография товара Нож кухонный универсальный металл, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Нож для чистки овощей и фруктов сталь, дерево
Фотография товара Нож для чистки овощей и фруктов сталь, дерево от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина210 мм
  • Глубина15 мм
  • Вес0.025 кг
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/45 мл, сталь нержавеющая, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/45 мл, сталь нержавеющая, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 280

Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/45 мл, сталь нержавеющая, черный

7
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Маррон Реативо» квадратный фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Маррон Реативо» квадратный фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Салатник «Маррон Реативо» квадратный фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый

5
В наличии 44 шт.
Фотография товара Блюдо для подачи, пластик, ширина 350мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи, пластик, ширина 350мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 170
Оптовая цена

Блюдо для подачи, пластик, ширина 350мм

14
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Совок для льда «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Совок для льда «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый

13
В наличии 68 шт.
Настоящее фото товара Таз, полипропилен, 13л, произведённого компанией ChiedoCover
от310

Таз, полипропилен, 13л

11
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Кадка для риса бамбук, произведённого компанией ChiedoCover
от10 940

Кадка для риса бамбук

14
В наличии 80 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Трианон», произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Трианон»

9
В наличии 2592 шт.
Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 1,9 л, 369 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890

Сотейник, сталь нержавеющая, 1,9 л, 369 мм, металлическая

8
В наличии
Настоящее фото товара Кувшин мерный, поликарбонат, 0.5 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от70

Кувшин мерный, поликарбонат, 0.5 л, прозрачный

13
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная «Флекс», пластик голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от290

Доска разделочная «Флекс», пластик голубой

6
В наличии

Другие товары из раздела ножи для овощей и фруктов

Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от440

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая, полипропилен

12
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный универсальный «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от660

Нож кухонный универсальный «Проотель» сталь нержавеющая, пластик

11
В наличии
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен

13
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен, длина 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от450

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен, длина 200мм

11
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от3 970

Нож для чистки овощей и фруктов «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

8
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от3 730

Нож для чистки овощей и фруктов «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

5
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Нож для фигурной нарезки, сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от980

Нож для фигурной нарезки, сталь, пластик

9
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Нож для фруктов «Лаццо» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150
Оптовая цена

Нож для фруктов «Лаццо» сталь нержавеющая, металлический

15
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Нож для фруктов «X-15» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от710
Оптовая цена

Нож для фруктов «X-15» сталь нержавеющая, металлический

10
В наличии 88 шт.
Настоящее фото товара Нож для фруктов «Багет» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от330
Оптовая цена

Нож для фруктов «Багет» сталь нержавеющая, металлический

9
В наличии 267 шт.

Товар в корзине

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая
Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая
от 520
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/45 мл, сталь нержавеющая, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/45 мл, сталь нержавеющая, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 280

Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/45 мл, сталь нержавеющая, черный

7
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Маррон Реативо» квадратный фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Маррон Реативо» квадратный фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Салатник «Маррон Реативо» квадратный фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый

5
В наличии 44 шт.
Фотография товара Блюдо для подачи, пластик, ширина 350мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи, пластик, ширина 350мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 170
Оптовая цена

Блюдо для подачи, пластик, ширина 350мм

14
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Совок для льда «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Совок для льда «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый

13
В наличии 68 шт.