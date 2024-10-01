Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина185 мм
- Вес0.025 кг
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ложка столовая «Анзо»
Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо»
Доска разделочная, пластиковая, синий
Экран для приготовления пиццы «Проотель» алюминий , металлический
Доска разделочная для хлеба, дерево, коричневое
Мисосупница дерево
Блюдо «Млечный путь»
Вилка столовая «Кубизм 21»
Нож кухонный «Иссин» сталь нержавеющая, дерево
Тарелка для пасты «Агава»
Нож кухонный универсальный «Проотель» сталь нержавеющая, пластик
Нож для фигурной нарезки «Проотель» сталь нержавеющая, пластик
Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая
Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 180
Нож для фигурной нарезки 3шт сталь нержавеющая, пластик
Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая, длина 190мм
Нож для томатов «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для фруктов «Лаццо» сталь нержавеющая, металлический
Нож для фруктов «X-15» сталь нержавеющая, металлический