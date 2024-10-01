Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Вес0.025 кг
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож для устриц «Тутти» сталь нержавеющая, пластик, длина 150
Блюдо для пиццы «Белая»
Чашка бульонная «Оптик» фарфор
Нож столовый «Осло»
Блюдо для подачи, ширина 264мм
Ложка столовая «Орсэй»
Вилочки коктейльные «Трезубец», пластик, черный
Нож кухонный «Тита» односторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево
Вилка столовая «Оптима», длина 188мм
Нож столовый «Деко»
Нож кухонный универсальный металл, пластик
Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 180
Нож для чистки овощей и фруктов «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая, длина 190мм
Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 178
Нож для томатов «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для фруктов «Ансер» сталь нержавеющая, металлический
Нож для фруктов «X-15» сталь нержавеющая, металлический
Нож для фруктов «Осло» сталь нержавеющая, металлический
Нож для фруктов «Багет» сталь нержавеющая, металлический