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Нож для чистки овощей и фруктов «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен - фото 1

Нож для чистки овощей и фруктов «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

Артикул: CH-058-577
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина206 мм
  • Глубина19 мм
  • Вес0.140 кг
  • Цветчерный

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