Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина170 мм
- Глубина10 мм
- Вес0.020 кг
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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