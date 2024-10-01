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Нож для фигурной нарезки «Проотель» сталь нержавеющая, пластик - фото 1

Нож для фигурной нарезки «Проотель» сталь нержавеющая, пластик

Артикул: CH-058-549
15 оценок
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Фотография товара Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен, длина 200мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина160 мм
  • Глубина13 мм
  • Вес0.024 кг
  • Цветчерный

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