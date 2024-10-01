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Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая - фото 1

Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-567
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина203 мм
  • Глубина18 мм
  • Вес0.090 кг
  • Цветчерный

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