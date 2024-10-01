Товар в корзине. Перейти
Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 180 - фото 1

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 180

Артикул: CH-058-569
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая
Фотография товара Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.
Следующий Нож для фигурной нарезки 3шт сталь нержавеющая, пластик
Фотография товара Нож для фигурной нарезки 3шт сталь нержавеющая, пластик от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина180 мм
  • Глубина15 мм
  • Вес0.070 кг
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Голубка», произведённого компанией ChiedoCover
от18010
200 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Голубка»

13
В наличии
Настоящее фото товара Линейка барная «Куантро - Калуа», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Куантро - Калуа»

12
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Арарат 3 звезды - Арарат 7 лет», произведённого компанией ChiedoCover
от380

Линейка барная «Арарат 3 звезды - Арарат 7 лет»

9
В наличии 9 шт.
Фотография товара Крышка, чугун, 16,5 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка, чугун, 16,5 см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Крышка, чугун, 16,5 см

8
В наличии
Настоящее фото товара Крышка, «Мастер», сталь нержавеющая, 45 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Крышка, «Мастер», сталь нержавеющая, 45 мм, металлическая

8
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 34 см, стальной, произведённого компанией ChiedoCover
от530

Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 34 см, стальной

6
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Пастораль», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Тарелка «Пастораль», фарфор

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь красный», произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь красный»

11
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Подставка барная «Пробар» 5 отделений, абс-пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от620

Подставка барная «Пробар» 5 отделений, абс-пластик

13
В наличии 300 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый кованный «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый кованный «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк», произведённого компанией ChiedoCover
от1 2702
1 290 ₽Оптовая цена

Нож столовый кованный «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк»

8
В наличии 17 шт.

Другие товары из раздела ножи для овощей и фруктов

Настоящее фото товара Нож для фигурной нарезки «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от120

Нож для фигурной нарезки «Проотель» сталь нержавеющая, пластик

15
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен, длина 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от450

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен, длина 200мм

11
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен, длина 185мм, произведённого компанией ChiedoCover
от450

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен, длина 185мм

13
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от520

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от1 560

Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

7
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от3 730

Нож для чистки овощей и фруктов «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

5
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Нож для томатов «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 130мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 520

Нож для томатов «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 130мм

14
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Нож для фруктов «Ансер» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от370
Оптовая цена

Нож для фруктов «Ансер» сталь нержавеющая, металлический

11
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Нож для фруктов «Осло» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от640
Оптовая цена

Нож для фруктов «Осло» сталь нержавеющая, металлический

14
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Нож для фруктов «Адажио» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от600
Оптовая цена

Нож для фруктов «Адажио» сталь нержавеющая, металлический

12
В наличии 276 шт.

Товар в корзине

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 180
Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 180
от 440
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Голубка», произведённого компанией ChiedoCover
от18010
200 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Голубка»

13
В наличии
Настоящее фото товара Линейка барная «Куантро - Калуа», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Куантро - Калуа»

12
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Арарат 3 звезды - Арарат 7 лет», произведённого компанией ChiedoCover
от380

Линейка барная «Арарат 3 звезды - Арарат 7 лет»

9
В наличии 9 шт.
Фотография товара Крышка, чугун, 16,5 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка, чугун, 16,5 см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Крышка, чугун, 16,5 см

8
В наличии