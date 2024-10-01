Товар в корзине. Перейти
Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен - фото 1

Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

Артикул: CH-058-575
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож для чистки овощей и фруктов «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Фотография товара Нож для чистки овощей и фруктов «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен от компании ChiedoCover.
Следующий Нож для чистки овощей и фруктов «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Фотография товара Нож для чистки овощей и фруктов «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина162 мм
  • Глубина15 мм
  • Вес0.065 кг
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь бирюза», ширина 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1107
1 190 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь бирюза», ширина 320мм

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Противень прямоугольная, голубая сталь, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 660

Противень прямоугольная, голубая сталь, черный

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Лаццо», длина 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 7606
3 990 ₽

Нож столовый «Лаццо», длина 240мм

14
В наличии 150 шт.
Фотография товара Стрейнер для джулепа «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стрейнер для джулепа «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от470

Стрейнер для джулепа «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый

8
В наличии
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, 22 см, произведённого компанией ChiedoCover
от715

Крышка, сталь нержавеющая, 22 см

9
В наличии
Настоящее фото товара Решетка для гриля сталь хромированная металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 120

Решетка для гриля сталь хромированная металлическая

15
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Открывалка для бутылок настенная сталь хромированная, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 650

Открывалка для бутылок настенная сталь хромированная, серебристый

12
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Мартель VS - Мартель VSOP», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Мартель VS - Мартель VSOP»

11
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Монако Вайт», ширина 140мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Монако Вайт», ширина 140мм

7
В наличии 188 шт.
Настоящее фото товара Сито для муки, ячейки 0,5*0,5 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 580

Сито для муки, ячейки 0,5*0,5 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый

5
В наличии

Другие товары из раздела ножи для овощей и фруктов

Настоящее фото товара Нож кухонный универсальный «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от660

Нож кухонный универсальный «Проотель» сталь нержавеющая, пластик

11
В наличии
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен

13
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен, длина 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от450

Нож для чистки овощей и фруктов «Нова» сталь нерж.,полипропилен, длина 200мм

11
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов сталь, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от220

Нож для чистки овощей и фруктов сталь, дерево

10
В наличии
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 040

Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая

15
В наличии 66 шт.
Настоящее фото товара Нож для фигурной нарезки 3шт сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от610

Нож для фигурной нарезки 3шт сталь нержавеющая, пластик

8
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая, длина 190мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 940

Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая, длина 190мм

9
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Нож для томатов «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 130мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 520

Нож для томатов «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 130мм

14
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Нож для фигурной нарезки, сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от980

Нож для фигурной нарезки, сталь, пластик

9
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Нож для фруктов «Осло» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от640
Оптовая цена

Нож для фруктов «Осло» сталь нержавеющая, металлический

14
В наличии 100 шт.

Товар в корзине

Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для чистки овощей и фруктов «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
от 1 560
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь бирюза», ширина 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1107
1 190 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь бирюза», ширина 320мм

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Противень прямоугольная, голубая сталь, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 660

Противень прямоугольная, голубая сталь, черный

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Лаццо», длина 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 7606
3 990 ₽

Нож столовый «Лаццо», длина 240мм

14
В наличии 150 шт.
Фотография товара Стрейнер для джулепа «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стрейнер для джулепа «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от470

Стрейнер для джулепа «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый

8
В наличии