Стулья Хит
Стул Хит 20, велюр Реми 81, серебро
Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар
Стул Хит 20, рогожка Лагуна 994, каркас серебро
Стул Хит 20, велюр синий Реми 75, каркас золото
Стул Хит 20мм - золото, корона синяя
Стул Хит 20, рогожка Мура 70, каркас серебро
Стул Хит 20, жаккард Санлайт комп. синий, каркас золото
Стул Хит 25мм
Стул Хит 20мм - бронза, арш темно-коричневый
Стул Хит 25, кожзам Молеро 405, каркас бронза
Стул Хит 25, кожзам Экостиль 32, каркас бронза
Стул Хит 20, рогожка Меланж 928, каркас серебро
Стул Хит 20, жаккард Сабо черный, каркас золото
Стул Хит 20, жаккард Руми 812/4 бежево-коричневый, каркас золото
Стул Хит 20мм, кожзам Нитро Крем, каркас шампань
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм
Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Ред Хэт
Стул Хит 20 Лайт, велюр Велутто 38, каркас золото
Стул Хит 25мм - золото
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Хит 20мм - золото
Стул Хит 20, жаккард корона синяя, каркас серебро
Хит 20мм, арш темно-коричневый, каркас коричневый
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая
Стул Хит 25, кожзам Нитро Тан, каркас бронза
Стул Хит 20, рогожка Поларис графит, каркас черный
Стул Хит 20, жаккард Санта коричневый, каркас китайское золото
Стул Хит 20, рогожка Пиксель 06, каркас темный орех
Стул Хит 20, рогожка Мура 87, каркас золото
Стул Хит 20, жаккард Розел 04, каркас золото
Стул Хит 20, велюр Тедди 304, каркас шампань
Стул Хит 20, жаккард Ромеро черный, каркас серебро
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Хит 20, велюр Велутто Люкс 32 темно-серый, серебро
Стул Хит 25мм, жаккард корона светло-бежевый, каркас золото
Стул Хит 25, жаккард Арш Изумруд, каркас золото
Стул Хит 20, жаккард Вивильди ромб 04, каркас бронза
Стул Хит 25, велюр Велютто 03, каркас золото муар
Стул Хит 20, рогожка Винуэла 17, каркас серебро
Стул Хит 25, на клипсах, экокожа Уайт, каркас белый глянец
Стул Хит 20, велюр Велютто 75, каркас титан глянец
Стул Хит 20, рогожка Монреаль 83, каркас белый глянец
Стул Хит 20мм, с подлокотниками и широким сиденьем, арш бежевый, коричневый
Стул Хит 25, жаккард вояж беж-золото, каркас шампань
Стул Хит 20, рогожка Еспо 35, каркас черный муар
Стул Хит 20мм - золото, старт серый
Стул Хит 20мм, золото, ромб синий
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона
Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа оранжевая
Стул Хит 20-антик золото на белом, кожзам бежевый
Стул Хит 25 мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона
Стул Хит 20мм, жаккард корона красная, черный муар