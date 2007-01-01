Стулья Хит

Стулья ChicСтулья ВенераСтулья КвиниСтулья ДианаСтулья КромвельСтулья МонархСтулья ИЗОБарные стулья EAMES Стулья Eames DAWНовые стульяКаркас стулаТабуреты - стремянкиСтулья КивиСтулья ТюльпанСтулья ЭйфорияСтулья РозаСтулья КонгсбергСтулья КемиСтулья ХитПолучить прайс-лист
Оптовый прайс

Отправим ВКонтакте или на почту

Получить прайс-лист
Получите полный прайс-лист категории Стулья Хит
На почту
Вконтакте

Нажмите на кнопку и разрешите нам отправку сообщений, чтобы мы могли прислать вам ссылку на скачивание

Получить в сообщении ВК
Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover-3%
1 950 ₽1 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 20мм - кожзам
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover-2%
2 050 ₽2 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 25мм - кожзам
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover-15%
Хит
1 590 ₽1 850 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover-15%
1 590 ₽1 850 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Хит 20мм
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб, произведённого компанией ChiedoCover-15%
1 590 ₽1 850 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover-10%
1 790 ₽1 980 ₽
Оптовая цена
4
Стул Хит 25мм
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover-10%
1 790 ₽1 980 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover-10%
1 790 ₽1 980 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover-10%
1 790 ₽1 980 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover-15%
1 590 ₽1 850 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
1 590 ₽1 850 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
1 590 ₽1 850 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover-15%
1 590 ₽1 850 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Хит
1 790 ₽1 980 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover-15%
В наличииХит
1 590 ₽1 850 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover-15%
1 590 ₽1 850 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover-2%
2 050 ₽2 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, бежевый ромб, произведённого компанией ChiedoCover-10%
1 790 ₽1 980 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 25мм - золото, бежевый ромб
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб, произведённого компанией ChiedoCover-10%
1 790 ₽1 980 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-3%
1 900 ₽1 940 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный , произведённого компанией ChiedoCover-6%
1 740 ₽1 840 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш, произведённого компанией ChiedoCover-10%
1 790 ₽1 980 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover-15%
1 590 ₽1 850 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
1 790 ₽1 980 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
1 790 ₽1 980 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Хит 25мм - золото, велюр красный
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная, произведённого компанией ChiedoCover-10%
1 790 ₽1 980 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Chateau, произведённого компанией ChiedoCover-10%
1 890 ₽2 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 20мм - золото, Chateau
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Хит 22мм - белый, шенилл голубой, произведённого компанией ChiedoCover
2 100 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 22мм - белый, шенилл голубой
Настоящее фото товара Стул Хит 22мм - коричневый, арш коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
2 050 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Хит 22мм - коричневый, арш коричневый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Chateau розовый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
1 890 ₽2 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 20мм - золото, Chateau розовый
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - салатовый арш, произведённого компанией ChiedoCover-10%
1 790 ₽1 980 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Хит 25мм - салатовый арш
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя, произведённого компанией ChiedoCover-15%
1 590 ₽1 850 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-3%
1 900 ₽1 940 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
1 590 ₽1 850 ₽
Оптовая цена
5
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
1 590 ₽1 850 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
1 590 ₽1 850 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт серый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
1 590 ₽1 850 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 20мм - золото, Старт серый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт красный, произведённого компанией ChiedoCover-15%
1 590 ₽1 850 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный, произведённого компанией ChiedoCover-15%
1 590 ₽1 850 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
1 590 ₽1 850 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный, произведённого компанией ChiedoCover-15%
1 590 ₽1 850 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый, произведённого компанией ChiedoCover-3%
1 900 ₽1 940 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-3%
1 900 ₽1 940 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover-10%
1 790 ₽1 980 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 25мм - рогожка бежевая

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют