Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина3000 мм
- Высота900 мм
- МатериалПВХ
- Мощность220 Вт
- Цветбежевый, белый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бахрома Люминесценс, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Бахрома Флоу, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м
Гибкий неон Старлайн, 08х16 мм, теплый белый, односторонний, 10 м
Гирлянда Лайт, белый провод, теплый белый, без мерцания, 10 м
Гирлянда Твинкл, прозрачный провод, теплый белый, с мерцанием, 10 м
Гирлянда Фликер, черный провод, белый, без мерцания, 10 м
Светодиодная сеть Гэлакси, черный провод, белый, без мерцания, 2х2 м
Занавес Каскад, прозрачный провод, белый, без мерцания, 2х1 м
Занавес Скайфол, прозрачный провод, теплый белый, с мерцанием, 2х1.5 м
Занавес Скайфол, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 2х1.5 м
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2811-CL Victory LED 144W
Сани Уппсала, новогодний декор
Подвесной светильник Джек LED пересекающийся большой, хром
Ель Малахитовое Чудо стекло, 230
Подвесной светильник Вегас, золото, 5 светильников
Настольная ёлка Лиллеборг
Люстра потолочная светодиодная V1141-8CL Hight LED*80W
Ель Royal Grandeur стекло, 300
Светильник потолочный светодиодный V1080-CL Tress LED*145W
Сани Эребрю, новогодний декор, бежевый
Бахрома Люминари, белый провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Каскад, белый провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.9 м
Гирлянда Лайн, белый провод, белый, с мерцанием, 10 м
Гирлянда Лайн, белый провод, теплый белый, без мерцания, 10 м
Гирлянда Радианс, черный провод, белый, без мерцания, 10 м
Гирлянда с шариками Муншайн, черный провод, белый, 5 м
Дюралайт Флоу, теплый белый, 100 м
Светодиодная сеть Твинкл, черный провод, теплый белый, без мерцания, 2х3 м
Занавес Люминесценс, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 2х1 м
Занавес Флоу, белый провод, белый, с мерцанием, 2х3 м