Характеристики товара
Описание
Лаконичный настенный светильник Тиана Еверли. Металлический каркас золотистого цвета украшен вставками из прозрачного хрусталя. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е14. Бра станет прекрасным дополнением к основному освещению и впишется в интерьер спальни, холла или коридора.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина110 мм
- Глубина190 мм
- Высота200 мм
- Материалметалл, хрусталь, стекло хрустальное
- Количество ламп1
- Мощность40 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветзолотой, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки200 мм
- Высота упаковки130 мм
- Глубина упаковки230 мм
- Вес упаковки1 кг
- Объём упаковки0.72 м3
- Габариты упаковки для логистики230*200*130
- Изделия стопируютсяНет