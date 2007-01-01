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Настоящее фото товара Бра Тиана Еверли, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Бра Тиана Еверли, хром
9 оценок
4 890
Товар в корзине. Перейти
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Бра Тиана Еверли, хром

Артикул: CH-085-698
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина110 мм
  • Глубина190 мм
  • Высота200 мм
  • Материалметалл, хрусталь, стекло хрустальное
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный настенный светильник Тиана Эверли. Металлический каркас украшен вставками из прозрачного хрусталя. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е14. Бра станет прекрасным дополнением к основному освещению и впишется в интерьер спальни, холла или коридора.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина110 мм
  • Глубина190 мм
  • Высота200 мм
  • Материалметалл, хрусталь, стекло хрустальное
  • Количество ламп1
  • Мощность40 Вт
  • ЦокольЕ14
  • Цветпрозрачный, хромированный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки130 мм
  • Глубина упаковки230 мм
  • Вес упаковки1 кг
  • Объём упаковки0.72 м3
  • Габариты упаковки для логистики230*200*130
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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