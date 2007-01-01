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Банкетка Terris, двухместная, ментоловая - фото 1Банкетка Terris, двухместная, ментоловая - фото 2Банкетка Terris, двухместная, ментоловая - фото 3Банкетка Terris, двухместная, ментоловая - фото 4
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Банкетка Terris, двухместная, ментоловая

Артикул: CH-078-136
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1220 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота450 мм
  • Цветсветло-голубой
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Банкетка Terris, двухместная, ментоловая
Банкетка Terris, двухместная, ментоловая
10 290
В корзине

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