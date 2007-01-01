Характеристики товара
Описание
В наше время банкетка - это не предмет роскоши, а практичный и функциональный предмет интерьера, который можно поставить в любую комнату. Поместите ее в спальную у туалетного столика, в изножье кровати, у дивана или кресла в гостиной и увидите, как помещение обретет уют и наполненность.
Ширина банкетки всего 68 см, она легко встанет в прихожей, коридоре, на балконе или кухне. Банкетка в офисе, салоне красоты, примерочной, конференц-зале, гостинице или ресторане - незаменимый атрибут для удобства ваших гостей. Внутри банкетки - вместительный ящик для хранения размером 61х21,5х19 см (ШхГхВ). Крышка банкетки легко откидывается и закрывается; от скольжения фиксируется пластиковыми ограничителями. В нише банкетки-пуфа легко разместить все, что должно быть в прихожей под рукой: домашнюю обувь, средства для ухода за обувью и др.
Мягкая велюровая банкетка - отличный декор и акцентный элемент любого дизайна интерьера - от классического до лофта. Ее можно использовать как прикроватную, для ног или как дополнительное посадочное место для гостей. Благодаря продуманной технологической конструкции изделие отличается легкостью и компактными размерами. Дополните банкетку диваном, креслом и пуфом из коллекции и получите готовое дизайнерское решение для вашего интерьера!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина680 мм
- Глубина300 мм
- Высота445 мм
- Материалвелюр
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Высота упаковки350 мм
- Глубина упаковки780 мм
- Вес упаковки5.20 кг
- Изделия стопируютсяНет