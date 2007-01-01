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Настоящее фото товара Вешалка напольная Альберо Р11 дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Вешалка напольная Альберо Р11 дерево
35 оценок
9 290
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Вешалка напольная Альберо Р11 дерево - фото 1Вешалка напольная Альберо Р11 дерево - фото 2Вешалка напольная Альберо Р11 дерево - фото 3

Вешалка напольная Альберо Р11 дерево

Артикул: CH-005-435
35 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота1830 мм
  • Вес9,50 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Все товары серии Альберо выполнены из массива дерева с натуральным узором, которые создают уютную атмосферу даже в самой маленькой прихожей дома, офиса или заведения. Прямые линии и четкие формы изделий прекрасно будут сочетаться в интерьерах самых разных стилей.
Все необходимое всегда будет под рукой. На вешалке вы сможете разместить верхнюю одежду, головные уборы, сумки.
Комбинируется с другими товарами серии Альберо.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Стойка выполнена из массива древесины, брус толщиной 46х46 мм.; крючки - из металла.
Устойчивое металлическое основание, 400х400 мм., толщиной 6 мм.
Расстояние от основания до средних крючков: 860 мм.
Максимальная распределенная статическая нагрузка на крючок - 5 кг.
Деревянные детали могут немного отличаться по оттенку из-за неоднородности структуры дерева.



УПАКОВКА И ГАРАНТИЯ
Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота1830 мм
  • Вес9,50 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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