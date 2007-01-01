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Настоящее фото товара Банкетка Тюдор с ящиком, шенилл ONTARIO deep sea, произведённого компанией ChiedoCover
Банкетка Тюдор с ящиком, шенилл ONTARIO deep sea
36 оценок
14 990
Товар в корзине. Перейти
Банкетка Тюдор с ящиком, шенилл ONTARIO deep sea - фото 1Банкетка Тюдор с ящиком, шенилл ONTARIO deep sea - фото 2Банкетка Тюдор с ящиком, шенилл ONTARIO deep sea - фото 3

Банкетка Тюдор с ящиком, шенилл ONTARIO deep sea

Артикул: CH-029-395
36 оценок
Основные характеристики
  • Длина1050 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота440 мм
  • Материалшенилл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1050 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота440 мм
  • Материалшенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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