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Барный стул Дебар - фото 1Барный стул Дебар - фото 2

Барный стул Дебар

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья720 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина395 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьядерево
  • Цветчерный

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