Характеристики товара
Описание
Мебель изготавливается вручную, поэтому высота изделия может отличаться до 5% от указанных на сайте параметров.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина490 мм
- Высота630 мм
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Мебель изготавливается вручную, поэтому высота изделия может отличаться до 5% от указанных на сайте параметров.
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