Характеристики товара
Описание
Комфорт и надежность в каждой детали
Стул Одди Original сочетает в себе современный стиль и продуманную эргономику. Изогнутая спинка обеспечивает естественную поддержку тела, создавая комфортную посадку даже при длительном использовании. Стильная декоративная строчка придает модели выразительность, подчеркивая ее дизайнерский характер.
Практичные материалы и прочная конструкция
Обивка выполнена из мягкого и износостойкого велюра. Этот материал не только приятен на ощупь, но и отличается высокой цветоустойчивостью, легким уходом (сухая чистка пылесосом или мягкой щеткой) и эффектом антикоготь, который предотвращает появление затяжек от когтей домашних животных. Внутри – уплотненный мебельный поролон (ППУ), сохраняющий форму и комфорт в течение долгого времени.
Каркас изготовлен из прочной фанеры, а ножки — из усиленной металлической трубы (холоднокатанная сталь ГОСТ, толщина стенки 1,5 мм). Специальные подпятники на ножках предотвращают скольжение и защищают напольное покрытие от царапин. Максимальная нагрузка — до 120 кг.
Универсальный стиль и область применения
Сдержанный цвет обивки в сочетании с черными ножками делает стул универсальным решением для современного интерьера. Он отлично подойдет для кухни, столовой, гостиной, спальни, рабочего места, а также для ресторанов и кафе. Благодаря собственному производству, модель отличается высоким качеством и продуманностью до мелочей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина520 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Высота посадочного места 460 мм
- Вес5 кг
- Материалметалл, фанера, велюр
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера
- Допустимая нагрузка120
- Тип ножекконусные
- Цветбежевый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки450 мм
- Вес упаковки20.50 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Габариты упаковки для логистики680
- Изделия стопируютсяНет