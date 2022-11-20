Барный стул Терракс

11 оценок

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Барный стул Терракс

4.1
4 190 ₽
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Предыдущий товар в категории Барный стул Дебар
Барный стул Дебар
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота до сиденья800 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасаСталь
  • Цветчерный

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