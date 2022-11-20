Барный стул Vint

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Барный стул Vint

4.5
3 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Барный стул Scaff
Барный стул Scaff
Следующий Барный стул ШТИП
Барный стул ШТИП

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота до сиденья720 мм
  • Вес5.1 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасаСталь
  • Цветчерный

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
5Хит

Стол Лидер 3, белый

Стул Наполеон Коричневый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
4 1909
4 590 ₽Оптовая цена
12

Стул Наполеон Коричневый, деревянный

Настоящее фото товара Стул Бистро металлический, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
5

Стул Бистро металлический

Настоящее фото товара Стол Loft Kedr Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от49 090
10

Стол Loft Kedr Premium

Кресло пластиковое Cross XL, черныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
13

Кресло пластиковое Cross XL, черный

Настоящее фото товара Стол школьный LP/5, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена
5

Стол школьный LP/5

Настоящее фото товара Стол школьный LP/5.1, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена
6

Стол школьный LP/5.1

Настоящее фото товара Стол школьный LP/6, произведённого компанией ChiedoCover
18 790
Оптовая цена
13

Стол школьный LP/6

Настоящее фото товара Стол школьный LP/6.1, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
13

Стол школьный LP/6.1

Настоящее фото товара Стол регулируемый LPC/10, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена
9

Стол регулируемый LPC/10

Другие товары из раздела

Стул Kongsberg полубарный, какаоНастоящее фото товара Стул Kongsberg полубарный, какао, произведённого компанией ChiedoCover
от9 150
Оптовая цена
15

Стул Kongsberg полубарный, какао

Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венгеНастоящее фото товара Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена
8

Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге

В наличии 1 шт.
Стул Тони, серый, полубарныйНастоящее фото товара Стул Тони, серый, полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
13

Стул Тони, серый, полубарный

Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Барный стул Невада винтажный моккоНастоящее фото товара Барный стул Невада винтажный мокко, произведённого компанией ChiedoCover
от6 450
Оптовая цена
5

Барный стул Невада винтажный мокко

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Стул Цезарь-бНастоящее фото товара Стул Цезарь-б, произведённого компанией ChiedoCover
16 450
Оптовая цена
10

Стул Цезарь-б