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Настоящее фото товара Барный стул Гвалиор, коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Гвалиор, коричневая кожа
47 оценок
2 990
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Гвалиор, коричневая кожа - фото 1Барный стул Гвалиор, коричневая кожа - фото 2Барный стул Гвалиор, коричневая кожа - фото 3

Барный стул Гвалиор, коричневая кожа

Артикул: CH-032-731
47 оценок
Основные характеристики
  • Ширина380 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота640/850 мм
  • Ширина сиденья380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота640/850 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья320 мм
  • Высота до сиденья570/780 мм
  • Высота спинки70 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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