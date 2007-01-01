Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Барный стул Н-305 Скафф, цвет по РАЛ, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Н-305 Скафф, цвет по РАЛ
9 оценок
3 990
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Н-305 Скафф, цвет по РАЛ - фото 1Барный стул Н-305 Скафф, цвет по РАЛ - фото 2Барный стул Н-305 Скафф, цвет по РАЛ - фото 3

Барный стул Н-305 Скафф, цвет по РАЛ

Артикул: CH-079-737
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Ширина сиденья310 мм
  • Глубина сиденья310 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный табурет Шанци
Фотография товара Барный табурет Шанци от компании ChiedoCover.
Следующий Барный стул Н-309 Дежавю, цвет по РАЛ
Фотография товара Барный стул Н-309 Дежавю, цвет по РАЛ от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В наличии неокрашенные каркасы, окраска по классической палитре РАЛ по вашему выбору под заказ.Так же возможны 4 варианта шпонирования сиденья.

В зависимости от использованного материала, высоту изделия можно менять под заказ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Ширина сиденья310 мм
  • Глубина сиденья310 мм
  • Высота до сиденья730 мм
  • Вес7.45 кг
  • Материал каркасастальная труба

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки8.50 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Табурет для кафе Реальмон-24 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет для кафе Реальмон-24, произведённого компанией ChiedoCover
7 4909
8 190 ₽Оптовая цена

Табурет для кафе Реальмон-24

37
Фотография товара Стул полубарный Тревер, велюр Velutto 26 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Тревер, велюр Velutto 26, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Стул полубарный Тревер, велюр Velutto 26

77
Распродажа
Фотография товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 89020
13 490 ₽Оптовая цена

Барный стул КЕЛЬН, рогожка зеленый

59
В наличии 44 шт.
Фотография товара Cтул Амиго полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Амиго полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Cтул Амиго полубарный

51
Фотография товара Cтул Eames DSW ECO Барный Желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Eames DSW ECO Барный Желтый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Cтул Eames DSW ECO Барный Желтый

38
Фотография товара Стул барный Cooper Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Cooper Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Стул барный Cooper Экокожа Черный

13
Фотография товара Стул барный Karter, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Karter, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Стул барный Karter, кремовый

6
В наличии 38 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Calabria, агава от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Calabria, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Calabria, агава

11
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Bar conus барный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Terra Bar conus барный, бежевый

13
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул барный Jackobe, велюр, черный, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Jackobe, велюр, черный, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул барный Jackobe, велюр, черный, кремовый

5
В наличии 2 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49026
1 990 ₽

Чехол для стола 05, розовый

49
Фотография товара Комплект мебели Барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Барный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена

Комплект мебели Барный

99
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Колд, произведённого компанией ChiedoCover
55 390
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Колд

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Тележка на 10 круглых столов, 1270мм

8
В наличии 1 шт.
Хит
Фотография товара Чехол на стул 02, бархат желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 02, бархат желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Чехол на стул 02, бархат желтый

30
Фотография товара Стол барный Лондэйл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Лондэйл, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290

Стол барный Лондэйл

14
Настоящее фото товара Тележка серия «Винтаж» сервировочная Олд, произведённого компанией ChiedoCover
52 890
Оптовая цена

Тележка серия «Винтаж» сервировочная Олд

8
Настоящее фото товара Тележка для стульев Толикс, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Толикс

13
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя

44
Настоящее фото товара Стол барный Престо, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Стол барный Престо

15

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Барный стул Круз , серебряный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Круз , серебряный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Барный стул Круз , серебряный глянец

36
В наличии 42 шт.
Фотография товара Стул С61 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул С61, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул С61

12
Настоящее фото товара Стул Rodeo Bar cross square барный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Стул Rodeo Bar cross square барный, желтый

14
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, серый

8
Фотография товара Стул барный Grat, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Grat, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 190

Стул барный Grat, бежевый

12
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул барный Violet, бежевый, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Violet, бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
39 090

Стул барный Violet, бежевый, орех

7
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул барный КРАКОВ, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный КРАКОВ, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Стул барный КРАКОВ, велюр, бежевый

14
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул СМАЙЛ (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул СМАЙЛ (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), красный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул СМАЙЛ (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), красный

5
Настоящее фото товара Стул Хелмет, каркас серебро, экокожа, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Стул Хелмет, каркас серебро, экокожа, оранжевый

9
Новинка
Фотография товара Стул барный Флинт, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Флинт, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
19 590

Стул барный Флинт, коричневый

13

Товар в корзине

Барный стул Н-305 Скафф, цвет по РАЛ
Барный стул Н-305 Скафф, цвет по РАЛ
3 990
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49026
1 990 ₽

Чехол для стола 05, розовый

49
Фотография товара Комплект мебели Барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Барный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена

Комплект мебели Барный

99
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Колд, произведённого компанией ChiedoCover
55 390
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Колд

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Тележка на 10 круглых столов, 1270мм

8
В наличии 1 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как выбрать стулья на металлокаркасе для кухни?
Как выбрать стулья на металлокаркасе для кухни?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.04.2025 Новая весенняя коллекция мягких стульев для Хорека
Новая весенняя коллекция мягких стульев для Хорека

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 08.05.2026 Распродажа стульев на металлокаркасе
Распродажа стульев на металлокаркасе

Перейдите, чтобы узнать подробности