Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Барный стул N-312, цвет по RAL , произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул N-312, цвет по RAL
12 оценок
3 890
Товар в корзине. Перейти
Барный стул N-312, цвет по RAL - фото 1Барный стул N-312, цвет по RAL - фото 2

Барный стул N-312, цвет по RAL

Артикул: CH-079-735
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Ширина сиденья315 мм
  • Глубина сиденья315 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар
Фотография товара Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Mantis, черный
Фотография товара Стул барный Mantis, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В наличии неокрашенные каркасы, окраска по классической палитре RAL по вашему выбору под заказ.Так же возможны 4 варианта шпонирования сиденья.

В зависимости от использованного материала, высоту изделия можно менять под заказ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Ширина сиденья315 мм
  • Глубина сиденья315 мм
  • Высота до сиденья740/800 мм
  • Вес5.1 кг
  • Материал каркасастальная труба

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки7.10 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Табурет Гринбей, барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Гринбей, барный, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Табурет Гринбей, барный

40
В корзине
Фотография товара Табурет прозрачный барный Fox черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет прозрачный барный Fox черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Табурет прозрачный барный Fox черный

49
В наличии 15 шт.
В корзине
Фотография товара Барный стул Гардур, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гардур, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Барный стул Гардур, велюр синий

138
В наличии 36 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Eames DAW Барное Patchwork Black&White от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Eames DAW Барное Patchwork Black&White, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Кресло Eames DAW Барное Patchwork Black&White

31
В корзине
Фотография товара Стул барный Гарда бархат коралл ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Гарда бархат коралл ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Стул барный Гарда бархат коралл ножки черные

35
В корзине
Фотография товара Барный стул Лагер, серая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер, серая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Барный стул Лагер, серая кожа

88
В корзине
Распродажа
Фотография товара Барный стул Амаури графит / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Амаури графит / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29011
4 790 ₽Оптовая цена

Барный стул Амаури графит / черный матовый

31
В корзине
Фотография товара Стул Лофт-17 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-17, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стул Лофт-17

46
В корзине
Фотография товара Стул барный Bit Ткань Серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Bit Ткань Серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул барный Bit Ткань Серо-бежевый

8
В наличии 82 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Elis Bar conus полубарный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar conus полубарный, зеленый

14
В наличии 83 шт.
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Тележка сервировочная Ameli, матовое золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка сервировочная Ameli, матовое золото, произведённого компанией ChiedoCover
60 990

Тележка сервировочная Ameli, матовое золото

10
В наличии 36 шт.
В корзине
Фотография товара Чехол 48, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 48, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от560

Чехол 48, бежевый

36
В корзине
Фотография товара Комплект мебели Барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Барный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Комплект мебели Барный

99
В корзине
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

47
В корзине
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Reliable, произведённого компанией ChiedoCover
60 990
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Reliable

8
В корзине
Фотография товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой CHILLY, бирюзовый

33
В корзине
Фотография товара Стол Lomond, барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Lomond, барный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490

Стол Lomond, барный

49
В корзине
Настоящее фото товара Тележка Strong для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
13 790
Оптовая цена

Тележка Strong для перевозки стульев

15
В корзине
Фотография товара Стол Слуга прикроватный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Слуга прикроватный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Стол Слуга прикроватный

32
В корзине
Фотография товара Чехол на табурет, без поролона, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на табурет, без поролона, серый

36
В корзине

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Барный стул Бомба, вишневый глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Бомба, вишневый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Барный стул Бомба, вишневый глянец

46
В наличии 25 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Барный стул Гангток катания флам / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гангток катания флам / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5909
3 906 ₽Оптовая цена

Барный стул Гангток катания флам / черный матовый

40
В наличии 12 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Elis Bar cross square барный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Elis Bar cross square барный, синий

7
В наличии 63 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Terra Bar cross square барный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Terra Bar cross square барный, желтый

6
В наличии 36 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Terra Bar cross square барный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Terra Bar cross square барный, бежевый

10
В наличии 45 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Wind барный с мягким сиденьем, синий, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wind барный с мягким сиденьем, синий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Стул Wind барный с мягким сиденьем, синий, черный

5
В корзине
Фотография товара Стул Wind барный с мягким сиденьем и спинкой, с корзиной для бумаг, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wind барный с мягким сиденьем и спинкой, с корзиной для бумаг, черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Стул Wind барный с мягким сиденьем и спинкой, с корзиной для бумаг, черный

7
В корзине
Настоящее фото товара Стул Wind барный со спинкой-сеткой и корзиной для бумаг, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
20 090
Оптовая цена

Стул Wind барный со спинкой-сеткой и корзиной для бумаг, белый, черный

13
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Dezh Д, барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dezh Д, барный, произведённого компанией ChiedoCover
11 89021
14 890 ₽Оптовая цена

Стул Dezh Д, барный

8
В корзине
Фотография товара Стул барный Matra, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Matra, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Стул барный Matra, черный

5
В наличии 39 шт.
В корзине

Товар в корзине

Барный стул N-312, цвет по RAL
Барный стул N-312, цвет по RAL
3 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Тележка сервировочная Ameli, матовое золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка сервировочная Ameli, матовое золото, произведённого компанией ChiedoCover
60 990

Тележка сервировочная Ameli, матовое золото

10
В наличии 36 шт.
В корзине
Фотография товара Чехол 48, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 48, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от560

Чехол 48, бежевый

36
В корзине
Фотография товара Комплект мебели Барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Барный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Комплект мебели Барный

99
В корзине
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

47
В корзине

Акции для вас

Новость от 12.11.2022 Выбираем офисный диван
Выбираем офисный диван

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 19.05.2022 Подборка уличной мебели
Подборка уличной мебели

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 21.02.2022 Акция на мебель Лофт
Акция на мебель Лофт

Перейдите, чтобы узнать подробности