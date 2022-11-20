Прикроватные столики на колесиках - удобный аксессуар в интерьере, с помощью которого так удобно подать завтрак в постель, разместить лекарства для больного, напоить чаем гостей. Круглый складной прикроватный столик не займет много места в вашем доме, зато всегда будет под рукой, чтобы сделать вашу жизнь комфортней.
Изделие состоит из основания с колесами, четырех хромированных стоек, подставки для бутылок, полки для журналов, поворотной столешницы с крыльями и ручки из массива кедра. От аналогичных изделий складной прикроватный столик на колесиках «Слуга» отличается тем, что приподняв крылья и повернув столешницу на 90 градусов, мы превращаем прикроватный столик в круглый, за которым разместятся четыре персоны.
Раскладывается стол очень просто: приподнимите "крылья" обеими руками и поверните столешницу на пол-оборота. Прикроватный столик готов к работе. На все уходит две секунды. Чтобы сложить стол, снова поверните столешницу на пол-оборота.
Диаметр: 70 см
Высота: 65 см
Вес: 10 кг
Варианты цвета: орех, венге, белый
Грузоподъемность: 50 кг
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