Стол Слуга прикроватный

15 оценок

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Стол Слуга прикроватный

4.6
9 590 ₽
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Стол Слуга круглый

Характеристики товара

Описание

Прикроватные столики на колесиках - удобный аксессуар в интерьере, с помощью которого так удобно подать завтрак в постель, разместить лекарства для больного, напоить чаем гостей. Круглый складной прикроватный столик не займет много места в вашем доме, зато всегда будет под рукой, чтобы сделать вашу жизнь комфортней.

Изделие состоит из основания с колесами, четырех хромированных стоек, подставки для бутылок, полки для журналов, поворотной столешницы с крыльями и ручки из массива кедра. От аналогичных изделий складной прикроватный столик на колесиках «Слуга» отличается тем, что приподняв крылья и повернув столешницу на 90 градусов, мы превращаем прикроватный столик в круглый, за которым разместятся четыре персоны.

Раскладывается стол очень просто: приподнимите "крылья" обеими руками и поверните столешницу на пол-оборота. Прикроватный столик готов к работе. На все уходит две секунды. Чтобы сложить стол, снова поверните столешницу на пол-оборота.

Диаметр: 70 см

Высота: 65 см

Вес: 10 кг

Варианты цвета: орех, венге, белый

Грузоподъемность: 50 кг

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольясталь
  • Страна изготовленияРоссия

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