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Тележка официантская из нержавейки Shelf - фото 1

Тележка официантская из нержавейки Shelf

Артикул: CH-067-078
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1700 мм
  • Вес30 кг

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