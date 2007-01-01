Характеристики товара
Описание
Яркое многоцветное кресло с обивкой из прочного велюра. Надежная опора достигается благодаря металлическому каркасу и удобным устойчивым ножкам с золотым декором. Спинка с оригинальным дизайном украшена широкими полосами в виде веера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина635 мм
- Высота840 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Вес9.8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Вес упаковки11.5 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Габариты упаковки для логистики650
- Изделия стопируютсяНет