Характеристики товара
Описание
Яркое многоцветное кресло с обивкой из прочного велюра. Надежная опора достигается благодаря металлическому каркасу и удобным устойчивым ножкам с золотым декором. Спинка с оригинальным дизайном украшена широкими полосами в виде веера.
1 коробка / 1 шт
Габариты: 65*61*53
Вес брутто: 11,500
Обьем: 0,210
Основные характеристики
- Ширина635 мм
- Высота840 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Глубина570 мм
- Вес9.8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Объём упаковки0.21 м3
- Вес упаковки11.50 кг