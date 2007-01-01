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Настоящее фото товара Кресло Камелия бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Камелия бежевый
26 оценок
12 19040
19 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Кресло Камелия бежевый

Артикул: CH-049-551
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина635 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Яркое многоцветное кресло с обивкой из прочного велюра. Надежная опора достигается благодаря металлическому каркасу и удобным устойчивым ножкам с золотым декором. Спинка с оригинальным дизайном украшена широкими полосами в виде веера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина635 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Вес9.8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки11.5 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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