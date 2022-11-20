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Кресло Камелия бежевый

Артикул: CH-049-551
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Яркое многоцветное кресло с обивкой из прочного велюра. Надежная опора достигается благодаря металлическому каркасу и удобным устойчивым ножкам с золотым декором. Спинка с оригинальным дизайном украшена широкими полосами в виде веера.

1 коробка / 1 шт
Габариты: 65*61*53
Вес брутто: 11,500
Обьем: 0,210

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Основные характеристики

  • Ширина635 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес9.8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Вес упаковки11.50 кг

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