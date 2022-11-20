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Стол раздвижной Говард, венге

Артикул: CH-053-237
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Характеристики товара

Описание

Стол «Говард» — непременный элемент для обустройства столовой зоны. Столешница из натурального дерева надежно закреплена на подстолье, изготовленном из массива бука и облицованная натуральным шпоном ясеня. Устойчивые ножки изящной формы в полной мере соответствуют классическому дизайну изделия.

Выступ столешницы от ножки, мм: 15.
Расстояние от пола до царги, мм: 630.

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Основные характеристики

  • Ширина1000/1400 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота765 мм
  • Расстояние между ножек610 мм
  • Материал столешницыМДФ, шпон
  • Материал каркасабук
  • Цветвенге
  • Страна изготовленияРоссия

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