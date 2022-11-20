Характеристики товара
Описание
Стол «Говард» — непременный элемент для обустройства столовой зоны. Столешница из натурального дерева надежно закреплена на подстолье, изготовленном из массива бука и облицованная натуральным шпоном ясеня. Устойчивые ножки изящной формы в полной мере соответствуют классическому дизайну изделия.
Выступ столешницы от ножки, мм: 15.
Расстояние от пола до царги, мм: 630.
Основные характеристики
- Ширина1000/1400 мм
- Глубина1000 мм
- Высота765 мм
- Расстояние между ножек610 мм
- Материал столешницыМДФ, шпон
- Материал каркасабук
- Цветвенге
- Страна изготовленияРоссия