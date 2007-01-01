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Стол Зендив, белый

Артикул: CH-015-878
32 оценки
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Характеристики товара

Описание

Обеденный садовый стол строгой формы. Размер столешницы 135*80 см. Идеально подойдет для семейного обеда на 6-8 человек. Послужит истинным украшением терассы, дачи или уютного уголка сада. Окрашен в белый цвет с серым оттенком.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде - вам необходимо прикрутить только ножки. Для этого потребуется ключ на 13. Упаковано в гофрокороб, в комплекте инструкция-схема по сборке.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1350 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота710 мм
  • Вес15.1 кг
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольядерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1370 мм
  • Высота упаковки820 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки16.30 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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