Характеристики товара
Описание
Обеденный садовый стол строгой формы. Размер столешницы 135*80 см. Идеально подойдет для семейного обеда на 6-8 человек. Послужит истинным украшением терассы, дачи или уютного уголка сада. Окрашен в белый цвет с серым оттенком.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде - вам необходимо прикрутить только ножки. Для этого потребуется ключ на 13. Упаковано в гофрокороб, в комплекте инструкция-схема по сборке.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1350 мм
- Ширина800 мм
- Высота710 мм
- Вес15.1 кг
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольядерево
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1370 мм
- Высота упаковки820 мм
- Глубина упаковки100 мм
- Вес упаковки16.30 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет