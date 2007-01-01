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Настоящее фото товара Диван модульный Павино, произведённого компанией ChiedoCover
Диван модульный Павино
47 оценок
53 560
Товар в корзине. Перейти
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Диван модульный Павино

Артикул: CH-015-221
47 оценок
Основные характеристики
  • Ширина4000 мм
  • Глубина1600 мм
  • Высота1300 мм
  • Материалткань
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина4000 мм
  • Глубина1600 мм
  • Высота1300 мм
  • Материалткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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