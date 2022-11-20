Характеристики товара
Описание
Цена модуля 13390 руб.
Основные характеристики
- Материалткань
Цена модуля 13390 руб.
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Салфетки Журавинка
Чехол 05
Новогодний чехол на стул 03
Люстра Intreccio 8
Люстра Intreccio 6
Люстра Intreccio 6 black
Люстра Maryland 8
Люстра Maryland 6
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Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден