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Блюдо сервировочное стекло - фото 1

Блюдо сервировочное стекло

Артикул: CH-063-794
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота55 мм
  • Диаметр330 мм
  • Вес1.115 кг
  • Материалстекло
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

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