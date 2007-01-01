Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота20 мм
- Диаметр155 мм
- Материалфарфор
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке20 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Олд фэшн «Новеченто», 370мл, стекло, прозрачный
Набор для специй, на 3 предмета, на подставке, «Тренд», фарфор, белый
Олд фэшн «Новеченто», 370мл, стекло, прозрачный