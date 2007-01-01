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Блюдце «Синий крафт» - фото 1

Блюдце «Синий крафт»

Артикул: CH-062-537
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр155 мм
  • Материалкерамика
  • Цветголубой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Блюдце «Синий крафт»
Блюдце «Синий крафт»
от 150
В корзине

С этим товаром покупают