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Блюдце чайное, фарфор, серия "ANTICO" By Bone - фото 1

Блюдце чайное, фарфор, серия "ANTICO" By Bone

Артикул: CH-071-328
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр150 мм
  • Материалфарфор

Отзывы

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Товар в корзине

Блюдце чайное, фарфор, серия "ANTICO" By Bone
Блюдце чайное, фарфор, серия "ANTICO" By Bone
890
В корзине

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