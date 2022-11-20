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Тарелка Organic Fusion 17,5 см, P.L. Proff Cuisine - фото 1

Тарелка Organic Fusion 17,5 см, P.L. Proff Cuisine

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота20 мм
  • Ширина110 мм
  • Длина130 мм
  • Вес0.232 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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