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Настоящее фото товара Поднос прорезиненный коричневый, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
Поднос прорезиненный коричневый, прямоугольный
42 оценки
590
Товар в корзине. Перейти
Поднос прорезиненный коричневый, прямоугольный - фото 1

Поднос прорезиненный коричневый, прямоугольный

Артикул: CH-021-268
42 оценки
Основные характеристики
  • Длина450 мм
  • Ширина350 мм
  • Материалпластик
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина350 мм
  • Материалпластик
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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