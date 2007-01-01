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Настоящее фото товара Поднос P.L., прорезиненный коричневый, прямоугольный, малый, произведённого компанией ChiedoCover
Поднос P.L., прорезиненный коричневый, прямоугольный, малый
50 оценок
490
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Поднос P.L., прорезиненный коричневый, прямоугольный, малый - фото 1

Поднос P.L., прорезиненный коричневый, прямоугольный, малый

Артикул: CH-021-270
50 оценок
Основные характеристики
  • Длина400 мм
  • Ширина300 мм
  • Материалпластик
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина300 мм
  • Материалпластик
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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