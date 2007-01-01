Характеристики товара
Описание
Бра выполнено в дизайнерском стиле и станет стильным акцентом в интерьере. Компактный светильник гармонично сочетает утончённый дизайн и современную эстетику. Корпус выполнен из прочного металла с благородным бронзовым покрытием. Внимание привлекает декоративные коричневые элементы из керамики с рельефной текстурой, добавляющие выразительность и индивидуальность. Прозрачные стеклянные плафоны цилиндрической формы придают лёгкость общей конструкции. Светильник оснащён двумя LED-лампами общей мощностью 4 Вт с тёплым свечением, направленным вверх, создающим мягкую, уютную атмосферу. Крепится на планку, выключатель расположен на стене. Уровень защиты IP20 делает бра подходящим для сухих помещений. Прекрасный выбор для оформления спальни, гостиной, прихожей, детской комнаты, а также кафе, гостиниц и загородных домов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина180 мм
- Глубина180 мм
- Высота290 мм
- Материалметалл, стекло, керамика
- Количество ламп2
- Мощность4 Вт
- ЦокольLED
- Цветбежевый, бронза, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки240 мм
- Высота упаковки240 мм
- Глубина упаковки350 мм
- Вес упаковки1.30 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Габариты упаковки для логистики350*240*240
- Изделия стопируютсяНет