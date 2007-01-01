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Настоящее фото товара Светильник настенный Люми-2 Иллис, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник настенный Люми-2 Иллис
15 оценок
5 09028
6 990 ₽
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Распродажа

Светильник настенный Люми-2 Иллис

Артикул: CH-085-769
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина130 мм
  • Глубина210 мм
  • Высота380 мм
  • Материалметалл, стекло, мрамор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Светильник настенный Люми-2 Иллис — акцент с мраморной изысканностью. Настенный светильник Люми-2 Иллис — это изящное сочетание строгой геометрии и утончённого декора. Удлинённый стеклянный плафон цилиндрической формы и выразительный шар делают модель эффектной деталью интерьера. Такая композиция объединяет эстетику современности и классику благородных материалов. Плафоны выполнены из белого дымчатого стекла, которые дают мягкий и рассеянный свет. Арматура изготовлена из прочного металла в чёрном цвете с матовой поверхностью. Главный декоративный акцент — гладкий сферический элемент из мрамора глубокого зелёного оттенка. Светильник рассчитан на две лампы с цоколем G9 и мощностью 5 Вт каждый, что в сумме даёт общую мощность до 10 Вт. Этого достаточно для создания мягкого акцентного освещения на площади до 4 кв.м. Свет направлен вверх, визуально расширяя пространство и придавая комнате ощущение уюта. Монтируется на стену с помощью планки, выключатель также расположен на стене. Подходит для сухих помещений (уровень защиты IP20). В комплект входят все необходимые элементы: монтажная схема, паспорт, упаковка. Люми-2 Иллис станет прекрасным решением для дополнительного освещения в спальне, гостиной, холле, прихожей или кафе. Также подойдёт для гостиниц, загородных домов или стильных коммерческих пространств, добавляя им уюта и изысканности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина130 мм
  • Глубина210 мм
  • Высота380 мм
  • Материалметалл, стекло, мрамор
  • Количество ламп2
  • Мощность5 Вт
  • ЦокольG9
  • Цветзеленый, белый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки260 мм
  • Высота упаковки180 мм
  • Глубина упаковки260 мм
  • Вес упаковки1.35 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Габариты упаковки для логистики260*260*180
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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