Характеристики товара
Описание
Светильник настенный Люми-2 Иллис — акцент с мраморной изысканностью. Настенный светильник Люми-2 Иллис — это изящное сочетание строгой геометрии и утончённого декора. Удлинённый стеклянный плафон цилиндрической формы и выразительный шар делают модель эффектной деталью интерьера. Такая композиция объединяет эстетику современности и классику благородных материалов. Плафоны выполнены из белого дымчатого стекла, которые дают мягкий и рассеянный свет. Арматура изготовлена из прочного металла в чёрном цвете с матовой поверхностью. Главный декоративный акцент — гладкий сферический элемент из мрамора глубокого зелёного оттенка. Светильник рассчитан на две лампы с цоколем G9 и мощностью 5 Вт каждый, что в сумме даёт общую мощность до 10 Вт. Этого достаточно для создания мягкого акцентного освещения на площади до 4 кв.м. Свет направлен вверх, визуально расширяя пространство и придавая комнате ощущение уюта. Монтируется на стену с помощью планки, выключатель также расположен на стене. Подходит для сухих помещений (уровень защиты IP20). В комплект входят все необходимые элементы: монтажная схема, паспорт, упаковка. Люми-2 Иллис станет прекрасным решением для дополнительного освещения в спальне, гостиной, холле, прихожей или кафе. Также подойдёт для гостиниц, загородных домов или стильных коммерческих пространств, добавляя им уюта и изысканности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина130 мм
- Глубина210 мм
- Высота380 мм
- Материалметалл, стекло, мрамор
- Количество ламп2
- Мощность5 Вт
- ЦокольG9
- Цветзеленый, белый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки260 мм
- Высота упаковки180 мм
- Глубина упаковки260 мм
- Вес упаковки1.35 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Габариты упаковки для логистики260*260*180
- Изделия стопируютсяНет