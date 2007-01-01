Характеристики товара
Описание
Настенный светильник Рик Ашесвуд сочетает строгую форму и естественные материалы. Корпус и цилиндрический плафон выполнены из металла в белом цвете. Декоративная вставка из натурального дерева добавляет тепла и уюта, акцентируя внимание на естественной текстуре. Светильник создан в едином стиле с торшером и другими моделями коллекции, вдохновленной датским дизайном. Поворотный механизм позволяет направлять свет в нужную сторону, обеспечивая комфортное освещение для чтения, работы или создания акцентного света в интерьере. Светильник крепится на прочную монтажную планку. Оснащен одним патроном для лампы мощностью до 25 Вт. Площадь освещения до 3 кв.м, что идеально подходит для локальной подсветки. Размеры: 19,6×10×15,8 см. Рик Ашесвуд отлично впишется в интерьер спальни, кухни, кабинета, гостиной, а также станет стильным решением для кафе, гостиниц или загородных домов. Его скандинавская лаконичность органично сочетается с современными, минималистичными и экостилями.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина158 мм
- Глубина100 мм
- Высота196 мм
- Материалметалл, дерево
- Количество ламп1
- Мощность25 Вт
- ЦокольGU10
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки105 мм
- Высота упаковки185 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Вес упаковки0.55 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Габариты упаковки для логистики150*105*185
- Изделия стопируютсяНет