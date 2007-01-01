Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Светильник настенный Рик Ашесвуд, чёрный
2 09051
4 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Светильник настенный Рик Ашесвуд, чёрный - фото 1Светильник настенный Рик Ашесвуд, чёрный - фото 2Светильник настенный Рик Ашесвуд, чёрный - фото 3Светильник настенный Рик Ашесвуд, чёрный - фото 4Светильник настенный Рик Ашесвуд, чёрный - фото 5Светильник настенный Рик Ашесвуд, чёрный - фото 6Светильник настенный Рик Ашесвуд, чёрный - фото 7Светильник настенный Рик Ашесвуд, чёрный - фото 8
Распродажа

Светильник настенный Рик Ашесвуд, чёрный

Артикул: CH-086-037
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Настенный светильник Рик Ашесвуд сочетает строгую форму и естественные материалы. Корпус и цилиндрический плафон выполнены из металла в приглушённом зелёном оттенке. Декоративная вставка из натурального дерева добавляет тепла и уюта, акцентируя внимание на естественной текстуре. Светильник создан в едином стиле с торшером и другими моделями коллекции, вдохновленной датским дизайном. Поворотный механизм позволяет направлять свет в нужную сторону, обеспечивая комфортное освещение для чтения, работы или создания акцентного света в интерьере. Светильник крепится на прочную монтажную планку. Оснащен одним патроном для лампы мощностью до 25 Вт. Площадь освещения до 3 кв.м, что идеально подходит для локальной подсветки. Размеры: 19,6×10×15,8 см. Рик Ашесвуд отлично впишется в интерьер спальни, кухни, кабинета, гостиной, а также станет стильным решением для кафе, гостиниц или загородных домов. Его скандинавская лаконичность органично сочетается с современными, минималистичными и экостилями.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина158 мм
  • Глубина100 мм
  • Высота196 мм
  • Материалметалл, дерево
  • Количество ламп1
  • Мощность25 Вт
  • ЦокольGU10
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки105 мм
  • Высота упаковки185 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Вес упаковки0.55 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Габариты упаковки для логистики150*105*185
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности