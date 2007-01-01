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Ведро для картофеля фри «Ведро», 330 мл, металлическое - фото 1

Ведро для картофеля фри «Ведро», 330 мл, металлическое

Артикул: CH-062-190
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр90 мм
  • Объем0.33 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический
  • ФормаКруглая

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