Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Silence
Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Silence
14 оценок
3 890
Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Silence
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Silence производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Silence производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Silence производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Silence производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Silence производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Silence производства ChiedoCover
Хит

Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Silence

Артикул: CH-084-077
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Оснащенный эргономичными подлокотниками, он обеспечивает поддержку и комфорт во время длительных мероприятий. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники
  • Цветразноцветный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкаткань
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке8 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки1900 мм
  • Глубина упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.97 м3
  • Изделия стопируютсяДа
