Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 25, кожзам ECOStile 32, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 25, кожзам ECOStile 32, каркас бронза
11 оценок
1 79032
2 630 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 25, кожзам ECOStile 32, каркас бронза - фото 1Стул Хит 25, кожзам ECOStile 32, каркас бронза - фото 2Стул Хит 25, кожзам ECOStile 32, каркас бронза - фото 3Стул Хит 25, кожзам ECOStile 32, каркас бронза - фото 4Стул Хит 25, кожзам ECOStile 32, каркас бронза - фото 5Стул Хит 25, кожзам ECOStile 32, каркас бронза - фото 6Стул Хит 25, кожзам ECOStile 32, каркас бронза - фото 7Стул Хит 25, кожзам ECOStile 32, каркас бронза - фото 8
Хит

Стул Хит 25, кожзам ECOStile 32, каркас бронза

Артикул: CH-084-242
11 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Создать свой стул
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Хит 25 мм, экокожа Cometa Gold, тёмный орех
Фотография товара Стул Хит 25 мм, экокожа Cometa Gold, тёмный орех от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Фотография товара Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Скидки предоставляются при покупке от 300 штук.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкакожзам
  • Цвет каркасабронза

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол мобильный складной бук, антрацит, 22 мм, 120*70, произведённого компанией ChiedoCover
16 390
Оптовая цена

Стол мобильный складной бук, антрацит, 22 мм, 120*70

14
Хит
Фотография товара Стол Лидер 23 прямоугольный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стол Лидер 23 прямоугольный

491
Хит
Фотография товара Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый

47
Хит
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 89041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
В пути 4 шт.
Фотография товара Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый

13
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Чехол на стол 21 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стол 21, произведённого компанией ChiedoCover
1 99034
2 990 ₽

Чехол на стол 21

15
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловый

41
В наличии 7 шт.
Хит
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69016
7 900 ₽

Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм

468
Фотография товара Стол складной Виктория 120 зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120 зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стол складной Виктория 120 зеленый

14
В наличии 124 шт.
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000*900, венге, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000*900, венге, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690

Стол Лидер 2, 2000*900, венге, золотой

9

Другие товары из раздела стулья хит

Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - красный кожзам от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - красный кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99015
2 335 ₽

Стул Хит 25мм - красный кожзам

77
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 23014
6 030 ₽

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ

49
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - серебро, рогожка темно-серая Tempo 9 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, рогожка темно-серая Tempo 9, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69021
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - серебро, рогожка темно-серая Tempo 9

86
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59023
2 055 ₽

Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый

123
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74018
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона

50
Акция
Фотография товара Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89010
4 290 ₽

Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый

15
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - серебро, кожзам синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69028
2 335 ₽

Стул Хит 25мм - серебро, кожзам синий

15
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм, жаккард корона бежевая, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, жаккард корона бежевая, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от1 750

Стул Хит 20мм, жаккард корона бежевая, каркас шампань

9
New
Фотография товара Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Pop Corn от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Pop Corn, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Pop Corn

10
New
Фотография товара Стул Хит 20, рогожка ESPO 35, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, рогожка ESPO 35, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64028
2 275 ₽

Стул Хит 20, рогожка ESPO 35, каркас черный муар

6

Товар в корзине

Стул Хит 25, кожзам ECOStile 32, каркас бронза
Стул Хит 25, кожзам ECOStile 32, каркас бронза
от 1 640
2 630 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол мобильный складной бук, антрацит, 22 мм, 120*70, произведённого компанией ChiedoCover
16 390
Оптовая цена

Стол мобильный складной бук, антрацит, 22 мм, 120*70

14
Хит
Фотография товара Стол Лидер 23 прямоугольный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стол Лидер 23 прямоугольный

491
Хит
Фотография товара Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый

47
Хит
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 89041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
В пути 4 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности