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Настоящее фото товара Чехол на стул 08, бифлекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
Чехол на стул 08, бифлекс белый
7 оценок
56038
890 ₽
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Распродажа

Чехол на стул 08, бифлекс белый

Артикул: CH-052-836
7 оценок
Основные характеристики
  • Материалспандекс, бифлекс
  • Вид чехладля стульев
  • Цветбелый
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Чехол на стул – идеальное решение для ресторанов, кафе, отелей, банкетных залов и кейтеринговых компаний. Изготовленный из высококачественной эластичной ткани, он легко надевается на стулья, создавая аккуратный и стильный внешний вид.

Бифлекс более плотный, чем спандекс. Под ним не просматривается рисунок мебели.

Растягивается в нескольких направлениях и возвращается в прежнюю форму.

Преимущества:

Элегантный дизайн: добавляет торжественности и уюта, подходит для мероприятий любого формата.

Универсальность: подходит для большинства стандартных стульев с округлой спинкой.

Простота использования: легко надевается и снимается, не требует глажки.

Долговечность: износостойкая ткань выдерживает многократные стирки, сохраняя первоначальный вид.

Экономия: доступное решение для обновления интерьера без замены мебели.

Легкость в уходе: легко стирается в машинке, быстро сохнет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалспандекс, бифлекс
  • Вид чехладля стульев
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерам
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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