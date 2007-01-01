Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Хит 25 алюминиевый, жаккард ромб синий, каркас серебро
Стул Хит 25 алюминиевый, жаккард ромб синий, каркас серебро
14 оценок
5 190
Стул Хит 25 алюминиевый, жаккард ромб синий, каркас серебро - фото 1Стул Хит 25 алюминиевый, жаккард ромб синий, каркас серебро - фото 2Стул Хит 25 алюминиевый, жаккард ромб синий, каркас серебро - фото 3Стул Хит 25 алюминиевый, жаккард ромб синий, каркас серебро - фото 4
Хит

Стул Хит 25 алюминиевый, жаккард ромб синий, каркас серебро

Артикул: CH-080-842
14 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Есть вопрос? Задавайте!
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Вес6,5 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард
  • Цвет каркасасеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Стул Хит 25 алюминиевый, жаккард ромб синий, каркас серебро
Стул Хит 25 алюминиевый, жаккард ромб синий, каркас серебро
от 4 990
