Характеристики товара
Описание
Оригинальный чехол на сиденье, специально разработанный для кресла Nova, предлагает простое решение для обновления интерьера офиса и персонализации рабочего пространства. Изготовленный из той же качественной износостойкой ткани, что и обивка кресла, он является оригинальным дополнением от производителя. Чехол идеально сидит, сохраняя эргономику, и обеспечивает дополнительную защиту от износа и загрязнений, продлевая срок службы сиденья. Он легко снимается, позволяя быстро менять стиль кресла. Доступные цвета: классический серый, яркий желтый и спокойный синий. Это практичное дополнение, сочетающее эстетику и долговечность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0.25 кг
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет