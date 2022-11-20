Чехол на стул Frankfurt (Франкфурт) с прострочкой в виде крупного ромба. Выполнен из плотной и мягкой ткани - велюр. В сиденье и спинку дополнительно вшит уплотнитель. Чехол полностью закрывает спинку и сиденье стула. Фиксируется с помощью резинки вшитой в нижнюю часть сиденья.
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Cтол Tulip style, белый, D1200
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